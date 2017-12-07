Александр Палий: несколько фактов о Саакашвили, которые перевернут ваше мнение о честном экс-президенте Грузии

Для того, чтобы понять, что экс-президент Грузии Михеил Саакашвили – это циничный обманщик, нужно не только слушать его пламенные речи, но хотя бы немного читать прессу – украинскую, грузинскую, европейскую, американскую. Тогда приходить прозрение по многим вопросам, как, например, в том, что Саакашвили заявляет, что в Грузии пророссийская власть, в то время как Грузия получила безвизовый режим с ЕС и проводит совместные военные учения с НАТО. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский историк и политолог Александр Палий.
По его словам, Саакашвили также заявляет о бесчестности и недопустимости связей с оккупированными территориями, но до сих пор Грузия закупает электроэнергию у Абхазии. Саакашвили заявляет о необходимости визового режима с РФ и прекращения торговых связей, но вел активную торговлю и даже в 2013 году подписал позорный односторонний режим с Россией. Саакашвили заявляет, что не украл ни копейки, но гастролирует по миру с шиком. Так же, как и семья его не бедствует. Саакашвили заявляет, что создал в Грузии абсолютно честные, неподкупные суды и прокуратору и при этом боится вернуться в Грузию.
Политолог отмечает, что Саакашвили заявляет, что он репрессирован в Грузии и в то же время его сын и жена пользуются государственной охраной Грузии. Саакашвили заявляет, что предоставил гражданство Украины ценным деятелям грузинского искусства, но взамен дал гражданство своим личным телохранителям, часть из которых имеют проблемы с криминалом. Саакашвили заявляет, что паспорт у него украли и на следующий день, проходя на стадион, показывает полиции паспорт, который, в конце концов был найден при обыске и изъятии денег Курченко (ФСБ).