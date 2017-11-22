Блогер: единственное на что президент-Вакарчук сможет влиять – это меню в столовке администрации президента

Тем, кто думал, что новость о том, что Вакарчук идет в президенты – это шутка, следует прийти в себя и признать очевидное – это правда. Ведь Вакарчук ничем не хуже Рабиновича, Бойка или вечно непроходного Наливайченко, которому, если и проигрывает, то только в прическе. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Сергей Марченко.
«Если вы не поняли, не все еще расчехлились, что Вакарчук идет в президенты. Когда расчехлятся, что в список кандидатов его внесли не по приколу, а всерьез, его 7,4% вполне способны трансформироваться в 10-12, а это второй тур», – написал блогер.
По его словам, во втором туре многое зависит от соперника. Тимошенко точно Вакарчук победит и тут бы возрадоваться, если не принимать во внимание, что президенту-Вакарчуку достанется ухудшенная копия этой Рады и все, на что он сможет влиять – это меню в столовке администрации президента. Еще ему достанутся суды, которые станут чуть лучше нынешних, но все равно это будут не лучшие суды. А главное, ему достанутся люди, которые ждут, что он придет и всем сразу станет хорошо.