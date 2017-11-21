Блогер: все на баррикады! Не дадим разуплотнить Плотницкого!

После сегодняшних событий в «столице» самопровозглашенной молодой «Луганской народной республики» становится очевидным, что маленькая, но гордая страна в опасности и в кольце врагов. Это вторжение донецкой хунты во внутренние дела суверенного государства. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в соцсети Facebook пишет украинский блогер Кирилл Данильченко.
По его словам, захвачены телефон, телеграф и магазин «Винишко» на улице Ватутина. «Всем срочно нужно идти в ополчение Камброда и Артемовского района. Срочно собрать совет безопасности молодых республик – Абхазии, Осетии, ПМР, Карабаха, Нанороссии и Лемурии. Уничтожить огненным штормом вторгшуюся донецкую мразь. Не дадим разуплотнить Плотницкого», – иронизирует блогер.
Он отмечает, что также луганским «ополченцам» нужно всем стать на баррикады, личному составу вдвое увеличить норму водки «Шахтерская» и не забывать, что «русским мир» всегда придет на помощь. Отметим, такую иронию многих украиснких блогеров вызвали события, которые сегодня произошли в Луганске, где центр города перекрыли вооружение люди в военной форме без каких-либо познавательных знаков. Военные эксперты полагают, что в «ЛНР» возник конфликт среди главарей бандформирований после отставки так называемого «министра внутренних дел» Игоря Корнета.