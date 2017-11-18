Волонтер: срывы концертов российских звезд – это такая мелочь по сравнению со зверствами России

Как передает replyua.net, известный украинский блогер и волонтер Мирослав Гай в своем блоге объяснил, почему он спокоен в отношении срывов концертов российских эстрадных исполнителей. По словам блогера, начиная со времен царской России и заканчивая 2017 годом, империя вела и ведет борьбу с украинским языком, народом, украинской культурой. Опуская Голодомор и войны, инициаторами и вдохновителем которых была и есть Россия – постепенно уничтожалась украинская интеллигенция.
Мирослав Гай отмечает, всех, кого Россия не смогла ликвидировать, чьи идеи не смогла украсть – Королев, Быков, Лысенко, Циалковский и сотник других она убила или изгнала. По мнению блогера, даже наш национальный поэт Шевченко был вечным арестантом, а говорить о сотнях и тысячах убитых ученых, писателях, инженерах, поэтах, музыкантах вообще не приходится.
«Сколько эти люди могли создать? Подарить открытий и изобретений, стихов и симфоний? Расстрелянный всеукраинский съезд кобзарей – уничтожение пласта национальной памяти. Станиславский знал, что Курбаса мучали и расстреляли. Райкин старший тоже знал. Все и все знали», – написал Гай.