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СпецтемаПарфенов выступил со странным заявлением об украинцах и россиянах

Волонтер: срывы концертов российских звезд – это такая мелочь по сравнению со зверствами России

Волонтер: срывы концертов российских звезд – это такая мелочь по сравнению со зверствами России
Как передает replyua.net, известный украинский блогер и волонтер Мирослав Гай в своем блоге объяснил, почему он спокоен в отношении срывов концертов российских эстрадных исполнителей. По словам блогера, начиная со времен царской России и заканчивая 2017 годом, империя вела и ведет борьбу с украинским языком, народом, украинской культурой. Опуская Голодомор и войны, инициаторами и вдохновителем которых была и есть Россия – постепенно уничтожалась украинская интеллигенция.

Мирослав Гай отмечает, всех, кого Россия не смогла ликвидировать, чьи идеи не смогла украсть – Королев, Быков, Лысенко, Циалковский и сотник других она убила или изгнала. По мнению блогера, даже наш национальный поэт Шевченко был вечным арестантом, а говорить о сотнях и тысячах убитых ученых, писателях, инженерах, поэтах, музыкантах вообще не приходится.

«Сколько эти люди могли создать? Подарить открытий и изобретений, стихов и симфоний? Расстрелянный всеукраинский съезд кобзарей – уничтожение пласта национальной памяти. Станиславский знал, что Курбаса мучали и расстреляли. Райкин старший тоже знал. Все и все знали», – написал Гай.
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