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Блогер: в сложной для Украины ситуации поляки решили стать союзниками Путина

Блогер: в сложной для Украины ситуации поляки решили стать союзниками Путина
Как передает replyua.net, комментируя «черные списки» украинцев, которые ввело МИД Польши, известный украинский блогер т журналист Павло Правый отметил, что жуткие примеры зверств поляков – это не просто выдумки украинцев, это преступления против тех же литовцев. Поэтому, если поляки говорят о преступлениях – пусть лучше своего Пилсудского вспомнят.

По словам блогера, в сложной для Украины ситуации поляки решила стать союзниками Путина. Тот тоже рассказывает на каждом шаге о «кровавых бандеровцах». Поляки также пытаются убедить весь мир, что украинцы пытаются чтить память извергов и насильников. Вот вся цена вашей «дружбе». Кровь поляков в Польше видят, а кровь украинцев в упор не замечают.

«Поляки со времен 1677 и 1921 не изменились. Как со времен 1708 и 1919 не изменилась Москва. Поляки почувствовали, как Украина вступает в силу и скоро подвинет с воображаемого места лидера Восточной Европы? Так пусть поляки знают, что лидерами они никогда не были. Они только выполняли обязанности, пока украинцы временно отсутствовали. В Москве – рашисты, а в Варшаве – как этих людей назвать?», – резюмировал Павло Правый.
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