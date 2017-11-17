Олешко: задержание грузинских воров в законе связано со взрывчаткой, которую нашли у закарпатцев в Киеве несколько дней назад

Как передает replyua.net, в пятницу, 17 ноября, в Киеве спецназ Нацполиции задержал Народного героя Украины Вано Надирадзе. По словам украинского блогера Мирослава Олешко, Вано Надирадзе – это бандит, который чисто случайно был награжден медалью «Народный герой», нигде не воевал, а лишь обвешавшись ножами и другим оружием пиарясь на фотографиях. Так же был осужден на 8 лет за покушения на Шеварнадзе, был реабилитирован Саакашвили, за что и стал его верным соратником.
Мирослав Олешко отмечает, что Вано часто общался с Сакварелидзе, во время одного из общений в соцсети Вано хвастался, что он убил террориста Мозгового. Более того, Вано абсолютно не знает ни русского, ни украинского языка, письменности абсолютно не обучен. Сейчас выполнял все заказы и указания Саакашвили и Семенченко, а также Сакварелидзе, охранников которого ранее поймали с оружием и теперь обвиняют в подготовке к теракту.
«Поэтому я не удивляюсь, что вся эта братия поехала в аэропорт выручать своего соратника. СБУ и полиция работают и депортируют всех воров в законе, кто, одев и прикрывшись военной формой стал обычным бандитом ОПГ. По моей информации, задержание грузинских воров в законе связано со взрывчаткой, которую нашли у закарпатцев в Киеве несколько дней назад», – резюмировал блогер.