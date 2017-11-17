Волонтер рассказал, где нужно «копать» НАБУ, чтобы Луценко опять оказался за решеткой

Как передает replyua.net, известный украинский военный волонтер и блогер Юрий Касьянов на своей странице в соцсети Facebook поделился информацией о том, как НАБУ в своем противостоянии с Генпрокурором Луценко найти на него настоящий компромат, а не придумывать фейковые улики.
Юрий Касьянов рассказывает, что в 2010 году тогдашний министр внутренних дел Украины Юрий Витальевич Луценко разрешил с подачи командующего Внутренних Войск Кихтенко передать вертолеты государственной компании «Хорив-Авиа» в аренду частной компании «Украинские вертолеты».
По словам блогера, техника была сдана в аренду по бросовой цене, более того – техническое обслуживание по-прежнему делалось за счет бюджетных средств. В результате этой мошеннической операции государственное авиационное предприятие МВД «Хорив-Авиа» было фактически ликвидировано, а государство получило убытки на сотни миллионов гривен. Напомним, НАБУ завело уголовное дело по факту возможного незаконного обогащения генпрокурора Юрия Луценко. Эту информацию подтвердила спикер НАБУ Светлана Олифира.