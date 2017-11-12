Сюмар: «В отличие от России, Украина может стать государством «золотого миллиарда»

Виктория Сюмар, украинский депутат, заявила о том, что Украина в будущем может стать страной «золотого миллиарда», чего никогда не произойдет с Россией, передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель.
«У нас есть плодородная земля, которая будет очень цениться в следующие 20 лет, есть питьевая вода, из-за дефицита которой мир уже страдает, и есть человеческий потенциал. Если мы защитим эти три базовых ресурса, Украина сможет занять место среди государств «золотого миллиарда», куда Россия уже не попадет», - заявила Сюмар.
По ее словам, украинские политики должны осознать, что с точки зрения наличия всевозможных ресурсов Украина представляет огромную ценность, а РФ ни при каких обстоятельствах не попадет в список стран «золотого миллиарда», и рано или поздно Украина будет одной из ключевых стран в мире. Нужно отметить, что Украина действительно может похвастаться своими ресурсами – особенно черноземом и лесами, а также большими объемами питьевой воды.