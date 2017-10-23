«Оппозиционеры» не смогли толком объяснить, откуда деньги на их проплаченные акции и этим все сказано, – блогер

После вчерашнего откровения экс-регионала Олейника, который выступил спонсором «Третьего майдана». Оппозиционеры могут долго оправдываться, рассказывая о том, что заявление Олейника постановочное и сам Олейник не имеет никакого отношения к акциям Саакашвили, Гришина, Лещенко и других деятелей, но, тем не менее, кто-то стоит за всем этим «сумасшествием» и этот кто-то хорошо проплачивает весь этот театр. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер с ником Mason Lemberg.
Он отмечает, что может этот спонсор Егор Соболев с пустой декларацией или Семенченко, который по слухам злых языков в 2013 покупал телефон в кредит? Может этот добродетель Лещенко с кучей долгов или Сакварелидзе с такой же кучей долгов или еще лучше, может, это сам Саакашвили без гражданства и родины? «Кто и за какие средства купил полевую кухню, покупает аппаратуру? Я же не просто так задаю этот вопрос, чтобы посмеяться. Этот вопрос – это основополагающий вопрос, который свидетельствует о качестве политических сил. Если политик не может объяснить происхождение средств, источники финансирования остаются непрозрачными, то о чем вообще можно говорить с такими «политиками»,? – задается вопросом блогер.
По его словам, не сложно догадаться, какое новое «качество» политики несут такие Соболевы с Саакашвили и, чем они отличаются от регионалов, в которых деньги также появлялись ниоткуда. Поэтому все, что им остается истерически опровергать очевидное, а очевидность в том, что с Кремля финансируют все антиукраинские силы.