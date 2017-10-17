Журналист: только вдумайтесь, кто сегодня оказался под Радой, и с какими требованиями там стоит

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Складывается ощущение, что под Верховной Радой стоят за отмену неприкосновенности здравого смысла. Ведь только вдуматься, кто там сегодня стоит с транспарантами – Пожарные Чернобыля, профсоюз железнодорожников, 5.10, вкладчики банка Михайловский, множество каких-то общественных организаций, правые, левые. «Уверен, если поискать, то тут найдутся тори, виги и парочка республиканцев», – цитирует replyua.net украинского журналиста Максима Щербину в Facebook.По его словам, сначала все было конструктивно – три требования озвучили, но дальше вакханалия требований возобладала и это еще не явился Саакашвили, а ведь, как известно, из учебников пограничной службы – Михаил любое мероприятие превращает в имени себя.«Короче, не приглашайте Саакашвили на свой день рождения. Вишенка на торте – звуковой ряд: барабаны, колокола и выстрелы из пушек в честь приезда президента Мальты. Вообщем, получился целый карнавал какой-то, всем весело и все что-то требуют. Сумбур преобладает. Все на абордаж», – резюмировал журналист.