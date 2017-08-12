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Эксперт: Россия создает мощный военный контингент на границе с Украиной

Эксперт: Россия создает мощный военный контингент на границе с Украиной
Олег Жданов, известный военный эксперт, заявил о том, что РФ продолжает усиливать военное присутствие на границе с Украиной, однако она делает это не за счет новых формирований – к границе перебрасывают воинские части с других мест дислокации.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, эксперт отметил, что ранее российская группировка вдоль границы приближалась к 20 тысячам военных, однако сейчас намечается тенденция к росту числа военнослужащих. «Это формирование 150-й дивизии численностью до 10 тысяч человек с дислокацией в Ростове. И сейчас РФ рассматривает план выдвижения Смоленской танковой армии к нашим границам», - заявил Жданов. По его словам, у РФ остается все меньше ресурсов и возможностей сформировать большие армии.

Он также считает, что таким способом Россия пытается закрыть дыру, которую не получилось покрыть созданием 20-ой и 8-ой полевых армий, а также построением двух баз в Воронеже и Ростове – их формирование началось еще два года назад. Напомним, что в сентябре пройдут совместные учения РФ и Беларуси «Запад-2017», и сейчас Россия подтягивает технику к границам.
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