Тука: в чем виноват Войцех Балчун?

Георгий Тука, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, на своей странице в Фейсбуке прокомментировал отставку Войцеха Балчуна, главы Укрзализныци, сообщает replyua.net.
По словам замминистра, Укрзализныцу всегда считали государством в государстве, поскольку в компании присутствовали интересы самых разных групп, и, чтобы оставаться в такой мощной связке, нужно было действовать одним из двух путей. «Путь первый: составлять союз с одной группой влияния, пытаясь уничтожить другую группу. Путь второй: воевать одному против всех. Для этого надо иметь реально "железные яйца" и проводить публичную политику. Человек, который выберет второй путь, должен понимать: он реально рискует жизнью, лишая дельцов миллиардных состояний», - отмечает Тука.
По его словам, Балчун по первому пути идти не захотел, после чего многие могут сделать вывод, что поляка убрала мафия, поскольку он помешал ей воровать. Однако Тука отмечает, что он оптимист, поэтому будет придерживаться другого мнения, - Балчун решил уйти лишь потому, что на его место должны назначить человека с «железными яйцами».