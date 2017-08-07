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Блогер объяснил россиянам, почему украинцы «их так не любят»

Блогер объяснил россиянам, почему украинцы «их так не любят»
Нередко от сентиментальных россиян можно услышать вопрос, адресованный украинцам: «почему вы нас так не любите?». Как пишет украинский блогер Павло Правый в своем блоге, чтобы понять россиянам причину нашей украинской нелюбви к ним, нужно вспомнить историю. В 1937 году НКВД арестовал Ивана Пиддубного – профессионального борца № 1 всех времен и народов, поводом и причиной ареста послужила «порча паспорта». Пиддубный тогда жил в Ейске. Местные власти выдали ему новый паспорт, в котором чемпион писался на русский манер, не Пиддубный, а – Поддубный и в графе «национальность» стояло – «русский».

Как пишет блогер, Пиддубный собственной рукой выправил фамилию на правильную, зачеркнул «русский», вписал «украинец» и понес паспорт в НКВД – «исправлять ошибку», наивный и его посадили. Как он позже выражался – «за длинный язык» и за «пашпорт». Год держали Пиддубного в камере, пытали, заставляли признаться в украинском национализме, а параллельно еще и выбивали согласие «перечислить родине» крупную сумму денег, которая оставалась в американском банке. До конца жизни старый чемпион, ведь во время ареста Пиддубному было 67 лет, не показывался больше на людях с обнаженным торсом: на спине остались жуткие шрамы – следы пыток паяльником. Умер Пиддубный в абсолютной нищете – власть забыла старика, который элементарно просил хлеба – тот мизерный паек, что его от щедрот души выделила советская власть, которую многие из россиян так хотят вернуть взад, не мог питать огромное тело старого богатыря. Однако после его смерти коммунисты сразу сделали из него Пиддубного, великого русского борца. Так и написано на памятнике в Ейске.

Павло Правый подчеркивает, что не стоит искать в русской Википедии истории об аресте Пиддубного – ее там нет и о пытках – тоже нет. Зато есть паскудная, придуманная московским Агитпропом фраза, которую якобы Пиддубный сказал в 1942 году немцам: «Я – русский борец. Им и останусь». И происхождение на той странице у Пиддубного интересное: российский и советский борец. А еще на могиле борца высечено «Здесь богатырь русский лежит». «Так россияне украли Пиддубного, украинца, родившегося в Полтаве, всю жизнь говорившего на украинском и прошедшего через пытки за право быть украинцем, сделали после его смерти «русским». Если бы Пиддубный вдруг поднялся сейчас из могилы, россияне тоже спрашивали бы его за, что он их так не любит?», – резюмировал блогер.
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