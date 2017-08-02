Для россиян сегодня день прозрения, ведь они верили, что старина Дональд «сольет» Кремлю Украину, – Цимбалюк

В день инаугурации президента США Дональда Трампа в Москве был ранее невиданный праздник по этому поводу. Кремлевские говорящие головы радостно аплодировали, а особо преданные президенту РФ Путину даже выкрикивали с места «да здравствует президент Трамп». Почему-то все тогда в эйфории решили, что старина Дональд «сольет» Кремлю Украину и всячески будет уважать, и лелеять «величие» Москвы. Об этом в своем блоге пишет известный украинский журналист и блогер Роман Цимбалюк.
По его словам, россияне ждали с какого-то перепугу большой сделки Белого дома и Кремля, а нового хозяина Овального кабинета восхваляли и обхаживали на всех федеральных каналах. Как подчеркивает Роман Цимбалюк, тогда ему казалось, что российские пропагандисты где-то что-то знают и, возможно, Трамп действительно лоялен к Кремлю, но сегодня настал тот миг, когда все окончательно стало на свои места и российская пропаганда так и осталась пропагандой, далекой от реальности.
«Да здравствует президент Трамп. Только у меня большие опасения, чтобы торговцы войной в Москве не начали нервничать и не активизировали бои на Донбассе. Других «ответных мер» кроме войны у Кремля нет», – резюмировал Роман Цимбалюк.