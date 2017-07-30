Зарплата более 100 тысяч гривен должна снизить коррупционные риски в Верховном суде, – политолог

Высшая квалификационная комиссия судей Украины на днях обнародовала результаты конкурса в Верховный суд и назвала фамилии 120 новых победителей. Как отметила в своем блоге политический обозреватель Олеся Яхно-Белковская, судебная реформа уже давно на слуху и практически ни у кого нет сомнений, что эта реформа давно является одной из важнейших для реализации всех последующих.
Как отметила политолог, одним из направлений критики проведенного конкурса станет низкое обновление Верховного суда за счет внесистемных кадров: большинство победителей – почти 80% – это «старые судебные кадры» – или работали, или работают в судебной системе и только 25 победителей из 120 являются кандидатами вне судебной системы – ученые и адвокаты. Такой результат политолог объясняет тем, что условия для всех претендентов были равные, поэтому абсолютное обновление органов судебной системы невозможно из-за банального отсутствия достаточного количества новых квалифицированных специалистов. На некоторые специальности изначально было гораздо меньше заявок, по сравнению с другими.
Политолог подчеркивает, что обновление Верховного суда – это лишь часть реформы судебной системы и, тем не менее, даже эта его часть уже должна работать на восстановление доверия общества к судебной ветви. «Судебной системе нужны четкие, прозрачные и законные «правила игры», и здесь важен как институциональный подход, так и персональная составляющая. Наравне с ужесточением требований, новые судьи будут получать зарплату более 100 тысяч гривен. По идее, это должно снизить коррупционные риски в Верховном суде и стимулировать судей к ответственному отношению к работе», – подытожила политолог.