Блогер: нужно вознести Агеева в что-то вроде Савченко, использовать его как живое доказательство присутствия российских войск на Донбассе

Последние дни главной темой в СМИ стал приезд матери российского ефрейтора Виктора Агееева в Украину. Страх за свое животное существование отобрал язык и маме, и самому ефрейтору. Как пишет в своем блоге украинский блогер Марина Данилюк-Ярмолаева, визит в Украину россиянки может сыграть Украине на руку. Мать Агеева в отчаянии, что россияне вычеркнули ее сына из числа «непобедимой» армии РФ. Виктор тоже в отчаянии. Он уверен, что Ерофеева по возвращении домой убили, поскольку он пропал с медиапространства. Мама в отчаянии рассказала о другой женщине из райцентра, в которой убили сына на Донбассе. Таким образом подтвердила, что, оказывается, «они там есть».
По словам блогера, именно звонок женщине из ФСБ заставил ее поехать в Украину через Беларусь. «Все мы помним, как матери и жены Александрова и Ерофеева корчили из себя дур и не приехали к родственникам в Киев. Этой же стороннице «русского мира» спасибо, что хоть приехала в Украину к сыну. Впрочем, встреча в Старобельске показательна для зубной боли. Так и хочется обратиться к российским матерям с просьбой, не учить сыновей зарабатывать на жизнь убийством соседних граждан. Потом не придется везти конфеты и трусы осужденным детям в чужие края», – написала Марина Данилюк-Ярмолаева.
Она добавляет, что наша задача сейчас – сделать выводы из истории Александров-Ерофеев, нужно вознести Агеева в что-то вроде Савченко, использовать его как живое доказательство присутствия российских войск и в будущем обменять его на нескольких наших. «Вы слышали последнюю цифру наших пленников? 134 человека! Это очень много семей, которые с болью и надеждой ждут того дня, чтобы обнять родного человека», – резюмировала блогер.