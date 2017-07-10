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Блогер: Супрун лезет к нам со своими американскими рецептами, но они никому, кроме Гройсмана, не нужны

Блогер: Супрун лезет к нам со своими американскими рецептами, но они никому, кроме Гройсмана, не нужны
Украинский блогер Сергей Марченко у себя в Facebook пишет о том, что у и.о. министра здравоохранения Супрун есть одна проблема. Она лезет к нам со своими американскими рецептами, но они никому, кроме Гройсмана, не нужны. Украинцы и так знают, как им жить и, как правильно лечить и тем более реформировать собственную медицину.

Блогер отмечает, что реформа и эти стандарты: чтобы было все по протоколам, с минимальными затратами, просто и понятно – не годятся нам по одной простой причине. Они обесценивают весь наш, приобретенный годами, опыт лечения. «Представьте себе, все эти звонки от Николая Серафимовича, все эти приветы от Ольги Борисовны никому больше не требуются. Ты, уважаемый человек, которого через трех знакомых представили профессору Т., становишься в одну электронную очередь с сантехником Шляпниковым и бездушная машина определяет, к какому врачу попадешь на прием», – написал Сергей Марченко.

По его словам, такие новшества нашему народу непонятны, ведь как раньше было – все просто и понятно: приехал в поликлинику, полдня в очереди отстоял, сто гривен врачу дал, рецепт на полторы тысячи получил и лечишь свою ангину. А теперь надо будет заранее записываться, вовремя приходить и лечиться обильным горячим питьем. «Ситуация Супрун уникальна. Против нее все. Фармацевтическая мафия, профильный комитет в Раде, директора государственных больниц, врачи, пациенты», – написал Сергей Марченко.
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