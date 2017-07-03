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Журналистка: мама российского наемника Агеева ничем не отличается от российского пропагандиста Дмитрия Киселева

Журналистка: мама российского наемника Агеева ничем не отличается от российского пропагандиста Дмитрия Киселева
Сегодня в Украине активно обсуждают очередное прозрение матери российского ефрейтора-разведчика Агеева, который воевал в Украине и попал в плен. Как пишет известная украинская телеведущая и журналистка Ольга Лень, на самом деле мама российского наемника Агеева ничем не отличается от российского пропагандиста Дмитрия Киселева. Ии ложь не от незнания. Мать Агеева врет журналистам и всем остальным о том, ее сын и в целом российские войска никогда не были в Украине, потому что ложь – это часть ее морали и этики.

Журналистка отмечает, что эту ложь, как часть морали, можно увидеть и здесь, в Украине. Таких матерей Агеевых полно в каждом городе Украины – это нерадивые граждане Украины, которые выступают против декоммунизации, украинизации. Это те, так называемые люди с паспортами Украины, которые не видит ничего предосудительного в концертах российских артистов, которые ездят в Крым, потому что там, родственники, привычный отдых, русское наречие, особая шаурма и пахлава.

Ольга Лень подчеркивает, что в Украине также полно тех, кто пытается назвать «Антикоррупция» обычное обслуживание корпоративных конфликтов и заработок на черном пиаре. Поэтому незачем ехать на интервью к матери Агеева, чтобы понять, что проблема намного больше и ее надо решать.
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