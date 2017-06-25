Нардеп: Садовый за 11 лет ни разу не советовался с львовянами, а тут собрал вече, потому что пиар только начинается

Нардеп Игорь Васюник на своей странице в Facebook пишет о том, что 11 лет Андрей Садовый полностью контролирует власть во Львове. Собственные шкурные интересы всегда позволяли ему находить общий язык со всеми фракциями в Львовского горсовета, и он всегда умел договориться с центральной властью – особенно с регионалами. Нардеп отмечает, что Садовый никогда не организовывал вече, чтобы услышать совет от горожан, общественные слушания – это максимум, что было за 11 лет, потому что за маской примерного хозяйственника и патриота кроется бизнесмен.
«Садовый никогда не спрашивал мнения львовян стоит ли продавать за копейки имущество общины и как сделать так, чтобы то коммунальное имущество потом не воровали аферисты – так в той мутной воде обладателями золотых метров квадратных становились его родственники, кумовья и те же бизнес-партнеры. Он никогда не советовался с львовянами как сделать так, чтобы инвесторы пришли во Львов, а те, что есть – не убегали – потому об откатах не принято советоваться, это личное», – написал нардеп. Он добавляет, что также Садовый не советовался о проблеме незаконных застроек всего Львова – о золотой жиле от незаконных решений ручным исполкомом не советуются тем более.
По словам Игоря Васюника, теперь же Садовый решил собрать вече, потому во всей его преступной бездеятельности «виновата власть». Спустя год после трагедии на мусорном полигоне городские власти не представили проект завода, не утвердили городскую программу обращения с ТБО, никакой информационной кампании по сортировке, мэр Львова не появлялся на сессии и общественные слушания других городов, где рассматривался вопрос о приеме ТБО с Львова. Несмотря на такой послужной список, виноват все равно Киев. «Политика – конечно есть, а где ее нет. Только началась она с подачи мэра Львова, чтобы прикрыть последствия своего бездействия. Миф о блокаде – от неспособности Садового говорить с людьми и огромного недоверия к нему», – отметил Васюнык.