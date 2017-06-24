Олешко: нас намагаються переконати, що брати гроші за брехню – нормально

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Блогер Мирослав Олешко підбиває підсумки суспільного обговорення арешту головного редактора видання «Страна.юа» Ігоря Гужви, - про це інформує новинний портал replyua.net з посиланням на сторінку оглядача в соціальній мережі.Так, блогер зауважує, що всі журналісти навколо на чолі з Крюковою намагаються переконати читачів що брати гроші за те, що якась публікація не побачить світ – це нормально. Читачам розповідають, що це не Гужва вимагає, а йому пропонують. Але немає ніякої різниці – Гужва чує пропозицію і називає ціну. Він не говорить, що його видання чесне і не йде на компроміси з совістю.І після цього Гужва продовжує бути головним редактором, під його керівництвом продовжують працювати люди – ніхто не відчуває себе осоромленим. Більше того, чомусь не чути заяв ні Притули з її Українською правдою, ні Станко з Громадським...Ніхто не засуджує головреда «Страни.юа», ніхто не говорить, що він ганьбить журналістську професію. Коли пару тижнів тому блогери написали звернення до Міністра оборони щодо нагородження Станко, журналісти підняли ґвалт до небес про те, що їх утискають. Але розміщати брехню, або ж видаляти матеріали за гроші – це для них норма, - наголошує блогер.