Политолог: лучше бы вместо шизофрении на Банковой герои Садового убрали урны во Львове

Голодание – это инструмент хороший, эффективный инструмент политического влияния, но он имеет один недостаток: тот, кто голодает должен быть моральным авторитетом, человеком, которому будет сочувствовать общество. Даже если статус морального авторитета является искусственным, как это было с Надеждой Савченко. Об этом в своем блоге пишет украинский политолог Александр Хоруженко, передает replyua.net.
Политолог отмечает, что в случае, когда голодание начинают люди, которые кроме презрения и отвращения не вызывают других чувств, в случае, когда эти клоуны-шизофреники-аферисты пытаются таким образом лоббировать шкурные интересы – это все со стороны выглядит слишком смешно и показывает насколько далеко они от реальности. «Может для них это будет неожиданно жестко, но они могут сдохнуть у Банковой и вряд ли этот факт кого-то тронет до глубины души. Скорее наоборот, появится надежда, что страной будет управлять меньше шизофреников», – написал блогер.
Он добавляет, что лучше вместо этого цирка «Самопомичи» с голоданием, взяли бы собрали партийный актив и убрали урны во Львове, это была бы самая действенная и показательная акция не только для львовян, но и для всех украинцев.