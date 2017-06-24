Политолог: за такой мерзкий поступок Садовому не мешало бы подправить физиономию

Как передает replyua.net, инцидент, когда нардепа от «Сампомичи» Оксану Сыроед забрала скорая вообще не вкладывается в адекватное понимание ситуации. Если с Олегом Березюком можно было прикалываться, ведь он все-таки достаточно упитанный мужик, то Оксане пять дней голодовки реально ударили по здоровью. У нее просто не было изначально запасов жира, на которые можно было худеть. Об этом в своем блоге пишет политический обозреватель Алексей Голобуцкий.
Сегодня рейтинговое издание ВВС-Украина сообщило, что у Оксаны Сыроид очень низкое давление и сердцебиение, низкий сахар и обострился панкреатит. «За такое отношение к своим однопартийцам Садовому стоило бы подправить физиономию: у него политические игрища и интриги, это всем ясно, но вот женщин в это втягивать не стоило. Сам бы и голодал с Березюком на пару, если такой креативчик в голову пришел», – написал Алексей Голобуцкий.
Он добавляет, что Оксане Сыроид хочется искренне пожелать быстрее поправиться и больше не рисковать собой ради скользких мужиков, поддаваясь на провокации.