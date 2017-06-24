Дипломат рассказал о «зраде» и «перемоге» американского вояжа Порошенко

После визита президента Украины Петра Порошенко в Вашингтон часть комментаторов пытается охарактеризовать этот визит, как «зраду», а часть, как «победу». Как заявил в эфире одной из радиостанций украинский дипломат Вадим Трюхан, на самом деле, есть в этом визите, как «зрада», так и «победа».
Вадим Трюхан отмечает, что во время визита украинская делегация встретилась с ключевыми руководителями американского государства, состоялись очень важные переговоры с представителями МВФ и Мирового банка. Официальный сайт Белого дома подтверждает, что на официальном уровне было подтверждено, что США поддерживают территориальную целостность Украины, а также те реформы, которые происходят в стране.
Дипломат отмечает, что, тем не менее, речь не идет о «перемоге» уже завтра, потому что мы услышали, что обе стороны по прежнему поддерживают Минские договоренности. О новом каком-то формате речь не идет. Также американская сторона подтвердила свою поддержку «Нормандского формата». «Меня огорчило, что не прозвучало никаких заявлений, что, скажем, для Украины подготавливается план Маршала, что даст возможность провести более быстрыми темпами реформы и возвращение к жизни Донбасса», – рассказал Трюхан. Он добавляет, что Украина также не получила никакой программы по безопасности от США, но в то же время мы услышали, что такая программа уже готовится и разговоры идут о предоставлении Украине легкого летального оружия.