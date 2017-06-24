Блогер: бизнес журналистов под маркой «честной и независимой журналистики» один из самых прибыльных в Украине

Известный украинский блогер Дмитрий Вовнянко у себя в Facebook пишет о том, что, когда журналисты наших честных и независимых СМИ высказываются в том смысле, что «Гужва – нехороший человек, но такие меры неприемлемы, потому что так расправиться можно с любым СМИ», - их не перспектива расправы пугает за то, что вот они будут писать правду, а их за это возьмет прокуратура.
«Открою вам страшную правду – чтобы расправиться с журналистом ныне существует 1001 способ. Больше всего мне нравится такой. Если издание печатное, на основании публикации СМИ открывается уголовное дело, и журналиста начинают вызывать на допросы. Два раза в неделю ... Три раза в неделю ... Журналист сидит в очередях, отвечает на 10689 неясных вопросов. Работа останавливается... Заработки падают... А делу – конца края нет», – написал Вовнянко. Он добавляет, что суть в том, что большинство знаковых журналистов, чьи имена на слуху, это те с кем так – не расправляются. У них все хорошо. Гамбург и Стокгольм они посещают чаще, чем я Харьков и Запорожье.
Дмитрий Вовнянко отмечает, что во времена, когда он работал на заводе, он всласть насмотрелся на рабочих, которые воровали с завода бронзу и медь, а потом громко разглагольствовали о том, какие плохие у них начальники цехов и директор, ибо воруют. «Сейчас я вижу журналистов, которые организовали нехило бизнес с лоббизма под маркой «честной и независимой журналистики», – резюмировал блогер.