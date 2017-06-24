валюта
СпецтемаКим Ахеджаков: такого позора наша дипломатия еще не знала

Блогер: бизнес журналистов под маркой «честной и независимой журналистики» один из самых прибыльных в Украине

Блогер: бизнес журналистов под маркой «честной и независимой журналистики» один из самых прибыльных в Украине
Известный украинский блогер Дмитрий Вовнянко у себя в Facebook пишет о том, что, когда журналисты наших честных и независимых СМИ высказываются в том смысле, что «Гужва – нехороший человек, но такие меры неприемлемы, потому что так расправиться можно с любым СМИ», - их не перспектива расправы пугает за то, что вот они будут писать правду, а их за это возьмет прокуратура.

«Открою вам страшную правду – чтобы расправиться с журналистом ныне существует 1001 способ. Больше всего мне нравится такой. Если издание печатное, на основании публикации СМИ открывается уголовное дело, и журналиста начинают вызывать на допросы. Два раза в неделю ... Три раза в неделю ... Журналист сидит в очередях, отвечает на 10689 неясных вопросов. Работа останавливается... Заработки падают... А делу – конца края нет», – написал Вовнянко. Он добавляет, что суть в том, что большинство знаковых журналистов, чьи имена на слуху, это те с кем так – не расправляются. У них все хорошо. Гамбург и Стокгольм они посещают чаще, чем я Харьков и Запорожье.

Дмитрий Вовнянко отмечает, что во времена, когда он работал на заводе, он всласть насмотрелся на рабочих, которые воровали с завода бронзу и медь, а потом громко разглагольствовали о том, какие плохие у них начальники цехов и директор, ибо воруют. «Сейчас я вижу журналистов, которые организовали нехило бизнес с лоббизма под маркой «честной и независимой журналистики», – резюмировал блогер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: «Снюхавшись» с Гужвой Сергей Лещенко перешел последнюю грань

Срочно: Портников: Путин точно не ожидал такого от украинцев
Важное за сутки
24 июн 2017
8008

Социолог: не хочется это признавать, но украинцы и россияне останутся врагами еще долгие-долгие годы

Лев Гудков, известный российский социолог и директор Левада-Центра, в блоге на Новом времени пишет о том, что для россиян Украина останется врагом номер один еще много лет, и такое исследование (об

24 июн 2017
6251

Блогер: слушая инициативы Богомолец, начинаешь понимать, что здравый смысл отсутствует полностью

Как передает replyua.net, известный украинский блогер Сергей Марченко у себя в Facebook, когда человек в чем-то не разбирается, то всегда нужно прислушиваться к здравому смыслу. Сергей Марченко

24 июн 2017
5170

Военный эксперт: Путин не может отстраниться от власти только по одной причине

Владимир Путин, российский глава, никогда добровольно не покинет свой пост, и так произойдет лишь по одной причине – дело в том, что президент России уверен, что, как только он отстранится от власти,

Последние новости

Блогер: бизнес журналистов под маркой «честной и независимой журналистики» один из самых прибыльных в Украине

Блогер розповів про шизофренічну позицію «Самопомочі»

У Дніпрі активісти «Автомайдану» пікетували будинок Філатова

Вчені визначили несподівану причину головного болю та алергії

Нардепи від Самопомочі припинили голодування

Зі Львову вивезли вже 270 тон сміття

Казарін до продажних журналістів: гроші таки пахнуть

Влада Італії хоче засудити Путіна за гучною справою «Коза ностри»

В Україні вбили ще одного ветерана АТО

Казанський: «годувати Україну» більше не вийде, вугільну промисловість Донбасу зруйновано

Путін прибув до «Артеку» в анексованому Криму

Путін навідався на Кримський півострів

Бутусов: для росіян українці – не люди, їх можна убивати

Суд обрав запобіжний захід для Гужви

Росіяни під час перетину кордону з Україною будуть надавати біометричні дані – Турчинов

Громадяни Росії їздитимуть до України за біометричними паспортами

«Укрзалізниця» запроваджує послугу «квиток першої хвилини»

На харківській ділянці кордону з РФ до кінця цього року планують завершити будівництво «стіни»

В Донецьку проживає багато українських патріотів

В России прокомментировали решение Норвегии о дальнейшем размещении американских солдат

 Новости за день