«Снюхавшись» с Гужвой Сергей Лещенко перешел последнюю грань

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Известный украинский блогер Сергей Марченко на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что Генпрокуратура провела замечательную спецоперацию по делу Гужвы. Все по делу: выдержали паузу, дали выговориться балаболам, спешившим по горячим следам пропиариться на свободе слова, а под завязочку провели пресс-конференцию и показали вполне однозначное видео вымогательства Гужвы.Как пишет блогер, своей многоходовкой Генпрокуратура не дала ни единого шанса борцам за свободу слова. Поэтому все разговоры о том, что прокуратура подготовила очередную провокацию ушли, как вода в песок. «История з Гужвой – это никакая не провокация, а вполне криминальная история», – написал Сергей Марченко. По его словам, лидером среди неудачников оказался Сергей Лещенко, который больше всех понес репутационные потери. Поспешив высказаться раньше генпрокурора, в интервью известному своей приверженностью стандартам ВВС 112 каналу, Сергей заявил, что «эта история воняет».«Действительно, нехорошо пахнет, когда ради своей политической выгоды ты закрываешь глаза на антиукраинскую пропаганду, Сергей. Где дно? Не давать деньги Украине МВФ призывал. Агитировать против ассоциации с ЕС в Нидерланды ездил. Безвиз не давать просил. За Гужву, вот, вписался. Кто следующий партнер? Бойко? Медведчук? Вилкул?», – написал Марченко. Он добавляет, что Лещенко можно понять в том вопросе, что у него есть свое виденье и он убежден, что поступает в борьбе с коррупцией правильно, но ведь должна же быть и грань.