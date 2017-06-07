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Господин Шабунин просит прийти на помощь, «преступная власть» его оправляет в военкомат, – блогер

Господин Шабунин просит прийти на помощь, «преступная власть» его оправляет в военкомат, – блогер
Бывший участник АТО, блогер Макс Колесников на своей странице в Facebook пишет о том, что невиданный произвол творится в стране. Господин Шабунин, профессиональный антикоррупционер, получил повестку в военкомат. Не явился, ему звонили, а потом уже пришли домой вручить повестку лично. Вот это преступная власть, это так притеснения и преследования – закричал господин Шабунин, а, если рассмотреть, что за повестка? Мобилизация? Призыв? На передовую с лопатой? Нет. Это обычное уточнения данных, которое массово происходит с 2014 года.

«Еще до своей мобилизации я получил три таких повестки, и каждый раз на следующий день появлялся в военкомат. Однажды даже пришлось срочно ехать от родителей – 300 км ночью, потому что соседи позвонили и рассказали о повестке. И офицеры по домам ходили так же к тем, кто не появлялся даже данные паспорта уточнить, потому что очень-очень сцикотно», – резюмировал блогер.

Он добавляет, что защита родины – это гражданский долг каждого, даже офигенного антикоррупционера, который должен явиться в военкомат при наличии повестки и это нормально. Тем более у господина Шабунина «белый билет» в мирное время, и шесть волн мобилизации он уже пересидел, и «преступная власть барыг» его в армию не забрала, хотя и имела все возможности, тупой вышел пиар для господина Шабунина.
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