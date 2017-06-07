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Политолог рассказал о последствиях изоляции Катара для всего мира

Политолог рассказал о последствиях изоляции Катара для всего мира
Александр Радчук, известный политолог, в блоге на Слово и Дело рассказал о том, как решение о разрыве дипотношений с Катаром повлияет на весь мир, информирует replyua.net.

«Это больно ударит по самому Катару. Страна с населением всего около трех миллионов граждан импортирует почти все, в том числе еду и воду. И, несмотря на то, что каждый 15-й житель Катара - долларовый миллионер, это создаст дополнительные неудобства для государства», пишет Радчук. По его словам, Катар является добытчиком газа, и он экспортирует топливо в Европу, и понятно, что в этой ситуации цены на газ начнут расти, и европейцам придется платить намного больше.

«Ощутить последствия арабского кризиса могут на себе и украинцы, ведь сейчас наша страна закупает газ именно на европейских рынках. Опять же: такая ситуация играет на руку Кремлю, ведь может способствовать пересмотру правительствами европейских стран своей политики по поставкам газа из России», считает Радчук.
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