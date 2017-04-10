Олег Пономар: сьогодні під час засідання G7 Москві оприлюднять чіткі вимоги

Відомий український політичний оглядач Олег Пономар на своїй сторінці у Facebook традиційно опублікував прогноз подій, які відбудуться поточного тижня, інформує replyua.net. У тому числі, наголошує експерт, протягом двох найближчих днів у італійському місті Лукка будуть проводити переговори керівники зовнішньополітичних відомств «Великої сімки». По завершенні цієї зустрічі з консолідованими вимогами Держсекретар США Рекс Тіллерсон відправиться до російської столиці, де передасть вимоги G7 російському міністру закордонних справ Сергію Лаврову. Принагідно Олег Пономар нагадав про скасовану зустріч Тіллерсона з російським президентом Путіним.
Не забув політолог анонсувати і низку інших подій в Україні. Мова йде про засідання міністрів закордонних справ «Вишеградської четвірки» (Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина) а також представників Україна. І нарешті, підкреслив Пономар, в українській столиці відбудеться зустріч керівництва залізничної дороги України, Грузії, Казахстану та Азербайджану. Головним питанням переговорів стане прокладання шовкового шляху.
На завершення свого допису політолог побажав усім гарного тижня та наголосив, що потрібно залишатися на зв’язку.