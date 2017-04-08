Касьянов: победоносная война Путина в Сирии потерпела фиаско, и теперь он отыграется на Украине

Дональд Трамп начал проявлять себя во внешней политике, и причем очень неплохо, - Америка снова становится великой державой, Кремль посрамлен, и, судя по всему, попытается отыграться на Украине. Как сообщает replyua.net, об этом пишет на своей странице в Фейсбуке Юрий Касьянов. По его словам, у российского президента уже нет другого выхода, и его победоносная война в Сирии потерпела фиаско. И Путин не собирается бороться с Трампом.
«Удар по базе в Сирии стал щелчком по носу чванливой РФ, а также уроком и для нас. Так же, как на тех фото, будут выглядеть наши аэродромы и базы в случае, если Россия решит применить Искандеры и Точки. Нашей противовоздушной системе не по силам бороться с баллистическими крылатыми ракетами», отмечает эксперт.
По его словам, Америка Украине Томагавками не поможет, и речь идет лишь о циничной политике, где каждый – сам за себя, поэтому нужно перестать успокаивать себя сказками о том, что армия Украины – самая сильная в Европе.