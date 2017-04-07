Романенко: зачем американцам «головняк» и лишний раз нарываться на угрозу неуправляемого конфликта с русскими?

Журналист Юрий Романенко на своей странице в Facebook пишет о том, что многие искренне полагают, что Трамп и Путин могли договориться, потому что американцы не ударили по русским в Сирии и вообще их предупредили. Это дескать, есть свидетельство того, что таким образом Путин «отмывает» русскую токсичность Трампа. По мнению блогера, тот, кто так думает переоценивает роль конспирологии в мировой политике.
«Сами подумайте, зачем американцам «головняк» и лишний раз нарываться на угрозу неуправляемого конфликта с русскими. Как бы они не любили Россию, но никто не хочет закончить жизнь в форме ядерного пепла, кроме идиота Дмитрия Киселева, бородатого Дугина и еще пары десятков комичных персонажей или вы серьезно думаете, что американцы должны были разбомбить Хмеймим еще, чтобы удовлетворить ваши представления о мировой политике? Они же не хотят лишнего гемора, они хотят дешево и сердито показать силу, кстати, как и русские», – написал Романенко.
По его словам, русские же не пускали «Калибр» через территорию Турции, а направляли свои ракеты кружным путем через территорию Ирана и Ирака. Вопрос, что мешало русским пустить ракеты через территорию страны члена-НАТО, дабы попасть в цели кратчайшим путем? Вопрос, как вы понимаете риторический, потому что их мотивы в том случае были точно такими же, как сейчас у американцев. «Мы живем в мире постправды, где каждый кует свою картинку-правды, как умеет. Каждому нужна своя «война с Албанией», – подытожил блогер.