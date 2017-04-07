Военный стратег Гриценко призвал к разрыву Минских соглашений и к расстрелу Главнокомандующего, – блогер

Украинский блогер Мирослав Олешко на своей странице в Facebook пишет о том, что министра обороны Украины Анатолия Гриценка обвиняют в том, что он землю «деребанил» во время, когда был министром обороны. Сам Гриценко уже успел заявить: этого он не делал, он вообще инициировал выделение денег на покупку квартир для военных. Какие квартиры, сколько, кто в них живет - не уточнил, документов не предоставил. Более того, с покупки квартир для военных можно так же распилить не мало средств, считает Олешко.
Блогер пишет о том, что Гриценко понимает, что лучшая защита – это нападение, поэтому не устает говорить, что все эти разговоры о его коррупции просто заказуха Порошенка за то, что Гриценко может посадить президента на 15 лет в тюрьму, забрать у него фабрики, а еще расстрелять. «Анатолий точно был ярым коммунистом. Гриценко вопит, цитирую дословно: «І прокурорам, і порохоботам це відомо!». Честно, я до сих пор не понимаю, почему такой крутейший военный стратег, который уже несколько раз призывал к разрыву Минских соглашений, к расстрелу нашего Главнокомандующего во время войны, при этом сам он находится не в зоне АТО, а на постоянных телеэфирах, на которых пиарит себя, критикует все и вся», – написал Олешко.
Блогер добавляет, что сын Гриценко, который так же критикует все и вся, вчера поздравил всех с «безвизом». Он забыл уточнить, что получили мы его не благодаря его отцу, а благодаря тем, кого его отец хочет расстрелять и отобрать все их имущество.