Завдяки Трампу Путін став слабаком – Портников

У своєму блозі для «Еспрессо» відомий публіцист Віталій Портников пише, що нанісши удар по військовій базі урядових сирійських військ глава Білого дому Дональд Трамп на весь світ показав, що глава Кремля Володимир Путін – слабак та чітко заявив , що жодна його витівка віднині не буде залишатися без покарання. Про це інформує replyua.net. Журналіст наголошує, що тепер у ролі «слабака» виступає не президент США, якого російське телебачення любило критикувати, а вже сам Путін. «Називаючи обстріл з ракет аеродрому в Сирії «агресією», глава Кремля – навіть не сам, а через власного прес-аташе – використовує заміну понять, яка для російських високопосадовців стала звичним явищем», - наголошує Портников.
За його словами, Сполучені Штати не вдаються до окупації сирійської території і не завдають ударів по її мирним мешканцям, а прагнуть зробити так, аби врегулювання конфлікту в Сирії було політичним. Але Москва та Тегеран цьому всіляко намагаються протидіяти.
Портников вважає, що для Путіна стало несподіванкою те, що, як з’ясувалося, у Вашингтоні готові діяти оперативно, рішуче, а також не цікавляться ні думкою Росії, ні її можливою реакцією.