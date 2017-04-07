Журналист рассказал, куда в Украине делись ракеты класса «Томагавк», которыми США разбомбили авиабазу в Сирии

Сегодня топ-новостью стало решение президента США Трампа нанести сокрушительный удар войскам Асада в Сирии. Ракетные эсминцы ВМС США «Росс» и «Портер» нанесли удар крылатыми ракетами «Томагавк» по Шайрату – одной из крупнейших авиабаз ВВС Асада в Сирии. Украинский журналист Юрий Бутусов на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что стоимость ракетного залпа 59 «Томагавков» по Шайрану в переводе на украинскую гривну составляет около 1,5 миллиардов гривен.
По словам журналиста, современная бесконтактная война требует сильной экономики. Он отмечает, что на вооружении ВС Украины также после распада СССР состояли ракеты класса «Томагавк» - советский аналог Х-55. Однако эти ракеты снаряжались только ядерной боеголовкой, и их можно было применять только с тяжелых бомбардировщиков типа Ту-22, Ту-95, Ту-160. Поскольку Украина приняла решение отказаться от ядерного оружия, боеголовки Х-55 были переданы в Россию, а сами ракеты и авиационные комплексы для их применения были за американские деньги разрезаны на металл.
«Украина добровольно отказалась от высокоточного оружия, которое могло быть отличным средством сдерживания агрессора, но это уже история», – резюмировал Бутусов.