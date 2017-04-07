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Бутусов: крах политики Путина на Ближнем Востоке неизбежен

Бутусов: крах политики Путина на Ближнем Востоке неизбежен
США вступили в войну против режима Асада – союзника Путина. НАТО поддержало США. По словам украинского журналиста Юрия Бутусова, Рейгановским духом повеяло с Ближнего Востока, беспрецедентные события в мире – США вступили в войну в Сирии, против союзника России президента Башара Асада. Российские войска, которые воюют на стороне Асада, находятся за шаг перед прямым столкновением с ВС США. Турция поддержала бомбардировку Асада, и решительно поддержала американцев. Это означает крах политики Путина на Ближнем Востоке. Договоренности РФ с США и Турцией по Сирии сломаны, в случае прямого столкновения российскую группировку ждет мгновенный разгром.

Журналист пишет, что сегодня ночью ракетные эсминцы ВМС США «Росс» и «Портер» нанесли удар крылатыми ракетами «Томагавк» по Шайрану - одной из крупнейших авиабаз ВВС Асада в Сирии. Юрий Бутусов напоминает, Сирия взяла на себя обязательства по полной ликвидации химического оружия, принята также соответствующая резолюция ООН, ведь атаки на мирное население зариновыми бомбами происходили и раньше, но президент Обама не решился вступать в войну и наносить удары по Асаду. «При Обаме США оказывали поддержку оружием и инструкторами некоторым повстанческим отрядам, а также ограниченно применяли спецназ против террористов ИГИЛ, теперь впервые американцы намеренно атаковали войска Асада.

По словам Юрия Бутусова, авиабаза Шайран уничтожена. По данным американской разведки именно с авиабазы Шайран стартовали самолеты, которые нанесли удар химическими бомбами. Шайран считается одной из лучших сирийских авиабаз, в 2016-м там базировалась авиагруппа Воздушно-космических сил РФ. Журналист отмечает, что по сути Трамп разрушил все договоренности по совместному участию США и России в урегулировании сирийской войны, и потому Путин был вынужден объявить о разрыве этого соглашения, ставшего сразу фикцией. Обама на такие открытые действия в Сирии не решался, Трамп принял решения очень быстро, Маккейн будет доволен.
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