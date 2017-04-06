Блогер: Гонтарева – лучший глава Нацбанка в истории страны, но ей не нужно кому-то что-то доказывать, по этому уходит

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Известный украинский блогер Сергей Марченко на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что митингующие возле дома главы Нацбанка Валерии Гонтаревой люди оставили гнетущее впечатление. Дама в очках с термосом, прыгающая вокруг главы Нацбанка, напомнила прыжки легендарного Вадима Титушко. «Я не боюсь сказать. Гонтарева – лучший глава Нацбанка в истории страны. Единственное ее слабое место – она девочка и ей совсем не надо власть и кому-то что-то доказывать, поэтому уходит в отставку, до конца не пошла», – цитирует Марченко replyua.net.По его словам, программа МВФ – огромная заслуга Гонтаревой. Вывод с рынка ворюг из Привата – блестящая спецоперация, прошедшая идеально, ликвидация десятков «банков-вонючек» поменьше и оздоровление банковской системы – вещи, которых раньше не делал никто. «Да, Гонтарева не была самостоятельна. Все что она делала – это реализовывала политическую волю Порошенко изменить банковский сектор, чтобы соответствовать критериям МВФ», – написал блогер.Он подчеркивает, что не признать заслуг Гонтаревой и так, по-свински, затравить – недостойно и глупо. «Особо отмечу обвинения в смертях «наших хлопців». Жаль, хлопцы не могут встать и навалять каждой политической проститутке, что прикрывается их смертями», – подытожил Сергей Марченко.