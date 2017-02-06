Блогер: в Украине общество разделилось на плохую свекровь и добрую невестку, которая свекрови никогда не угодит

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Известный украинский блогер Павло Правый на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что большинство тех людей, которым не понравился официальный логотип «Евровидения-2017» на самом деле не понравился бы никакой другой вариант логотипа, потому что эти люди критикуют не ради улучшения, а ради поливания грязью.«Говорю – большинство людей, потому что все же существует разнообразие вкусов, я о тех, кто сейчас, например, говорит: вместо ожерелья надо было взять, как логотип Петрикову – символ Украины, но, если бы поставили Петриковку, те же люди говорили бы, что это банально и надо было изобразить казаков с бандурами и литаврами. Поставили бы казаков – ныли бы, что это не современно – надо модерновый логотип, чтобы показать, что Украина – современная страна, которая движется в будущее. Этим людям постоянно было бы все неправильно», – отметил Павло Правый.Блогер акцентирует внимание на том, что не стоит брать во внимание нытье вечно недовольных критиков. «Поймите уже: плохой свекрови невестка никогда не угодит, у нее всегда пироги будут то недопеченные, не то перепеченные, не то слишком пухлые, не то слишком пресные. И на дверях всегда будет висеть ее платок», – резюмировал Павло Правый.