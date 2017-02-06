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Журналіст: «Укрзалізниця» ніколи не мала доступу до військових вантажів та зброї

Журналіст: «Укрзалізниця» ніколи не мала доступу до військових вантажів та зброї
Відомий український блогер і журналіст Дмитро Вовнянко на своїй сторінці в Facebook пише про те, що з легкої руки комбата-нардепа Семенченка і нардепа Сироїд Україною пішла нова «зрада»: «Укрзалізниця» возить боєприпаси терористам».

За словами Дмитра Вовнянко, якщо слідувати теорії «зрадофілів», то виходить, що зброю та боєприпаси в Україні возить «Укрзалізниця», а в Росії – РЖД. Це є абсолютна брехня. «У нас може такі випадки і були, коли не до жиру, у Росії – бути не може за визначенням. Чому? Та тому, що вантажі пов’язані з війною – це все підвищений рівень небезпеки. Для перевезення боєприпасів, зброї, бойової техніки, тощо, існують спеціальні правила техніки безпеки, охорони, збереження секретності, тощо й тощо. Ніколи в житті не дотримаються їх цивільні служби – дотриматися цих правил можуть тільки військові, та й те за принципом «роби раз – роби два». Саме тому військові вантажі від початку 20 ст. возять служби військових сполучень армійського тилу. Винятків немає», – зазначив Вовнянко.

Блогер наголошує, що існує момент суто практичний. Не важко спрогнозувати, що буде, якщо Україна просто візьме і відріже залізничні служби на окупованих теренах від себе? Відповідь – туди зайде РЖД, зі своїми службами і працівниками. Так буде і швидше і дешевше ніж інтегрувати українські служби у свій склад. Далі чимало викинутих на вулицю залізничників постануть перед дилемою, або – голод, або – іти у банду «ДНР». Нині вони такого вибору не мають. Вони – працюють. Те, аби вони працювали, нам у мільйон разів вигідніше, ніж аби вони в нас стріляли – переваги стократно перевищують всі можливі збитки.

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