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Україна не втекла від СРСР, але продовжує бігти – історик

Україна не втекла від СРСР, але продовжує бігти – історик
Український історик Ярослав Грицак поділився своїми міркуваннями про українські реалії, мрії та прагнення ввійти до європейської спільноти в авторській колонці «Новое время». Які міркування з цього приводу у науковця, повідомляє replyua.net.

Грицак відзначив, що по показникам демографії Україна далеко поступається європейським, вони ближче до СРСР, від якого, за словами історика, держава далеко не втекла, однак «принаймні, продовжує бігти». Ярослав Грицак наводить демографічні показники тривалості життя українців: рівень життя українського чоловіка сьогодні як на Заході в 1912 році, в жінок ситуація трохи краще – на рівні середини 1950-х років. Автор зазначає, що сьогодні вже чути розмови про відмову рухатись в західному напрямку на фоні розгортання ситуації з Brexit та обранням Трампа новим президентом США, але на думку Грицака, тут варто розрізняти два поняття: стан справ на сучасному Заході та західну модель. Саме ця модель відрізняється тривалістю життя та іншими показниками «західного» життя.

«Ми можемо говорити про занепад ЄС або навіть всього західного світу, але бачимо, як західна модель стає нормою для нових країн. Включаючи наших сусідів з колишнього комуністичного табору, у яких все вийшло з реформами. Зараз вони відчувають розчарування у Заході, але при цьому живуть довше», - наголошує на такому факті Грицак. Історик погоджується, що українці мріють зажити «як на Заході», але водночас в цій мрії багато простого і приземленого: українські громадяни прагнуть жити нормальним життям.
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