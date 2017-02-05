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Информация проверена почти на 100%: Тимошенко использовала свои две минуты с Трампом, чтобы облить грязью Украину

Информация проверена почти на 100%: Тимошенко использовала свои две минуты с Трампом, чтобы облить грязью Украину
Известный украинский политический эксперт Тарас Черновил на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что благодаря западным партнерам появилась информация, которую нужно еще тщательно проверить, но она очень противная и, к сожалению, слишком правдоподобна. Согласно тому, что доходит из-за океана, лидер партии «Батькивщна» Юлия Тимошенко вроде бы использовала своих пару минут выторгованных у президента США Дональда Трампа на обливание грязью своей страны.

«Что-то вроде того, как было с евроинтеграцией, когда Тимошенко сидела при президенте-беглеце Викторе Януковиче. Для нас тогда была обнародована одна версия, собственно положительная и красивая, но хорошо, что еврочиновники и евродепутаты быстро правду рассказали, как она призвала не поддерживать нашу евроинтеграцию, и не предоставлять нам Соглашение об ассоциации, пока ее не выпустят на свободу», – написал Тарас Черновил.

По его словам, Юлия Тимошенко осталась верной себе. Правда непременно вылезет наружу, и, в конце концов, уже не в форме слухов, а достоверных показаний. «Думаю, каким же равнодушным надо быть к своей стране, чтобы несмотря на все, что было, и дальше ее поддерживать», – резюмировал эксперт.
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