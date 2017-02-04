Блогер: нужен ли нам трусливый Евросоюз, граждане которого не готовы защищать свои страны?

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Известный украинский блогер Павло Правый на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что результаты опроса граждан различных стран ЕС об их готовности к защите своей Родины откровенно шокировали. Блогер подчеркивает, что только 29% французов встанут на защиту страны в случае, если ей будет угрожать опасность, 38% датчан, 27% англичан, 21% испанцев, 20% итальянцев, 18% люксембуржцев, 15% голландцев, 18% немцев. ФРГ особенно удивила, ведь немцы – это нация, которая всегда славилась своей патриотичностью и воинственностью.«Куда ни глянь – трусливые люди живут в странах Евросоюза. Исключением является несколько государств, но здесь как раз все понятно. Сербия 45% и Хорватия 55% относительно недавно жестоко воевали и независимость далась им большой кровью. Финляндия 74%, Швеция 55%, Польша 47%, Эстония 41% граничит с Россией, так и настроения здесь соответствующие. Собственно, чем ближе к границам России, тем готовность защищаться выше», – написал Павло Правый.По его словам, в Румынии смельчаков 38%, а в Болгарии, которую прикрывают от России территории Украины, Молдовы и Румынии – 25%. Павло Правый подчеркивает, что отдельной строкой вроде стоит Греция, но это на первый взгляд, потому что у нее очень напряженные отношения с Турцией через оккупацию Кипра. С другой стороны, страны, которые не входят в ЕС показывают другую тенденцию. С Украиной 62% все понятно. В Турции боевой дух янычар поддерживает 73% граждан.«Кажется, что членство в ЕС убивает патриотизм и готовность с оружием в руках защищать Родину. Если немцы, французы и итальянцы не хотят защищать собственные страны, то будут ли они защищать нас? Вопрос риторический. Должны сами быть сильными, но тогда нам не нужен, большому счету, ЕС. Пугает цифра 62%, именно столько украинцев готовы встать на защиту своей Родины. Очень мало. Это означает, что около 20% граждан являются потенциальными полицаями и старостами, извините за жесткость определений», – отметил блогер.В то же время он подчеркивает, что только 59% граждан в России, несмотря на бешеную многолетнюю пропаганду ура-патриотизма, готовы встать на защиту своей территории. Поскольку россияне традиционно ассоциируют страну с властью, то это число дает совсем другую картину поддержки обществом политического режима. Более того, реально количество сторонников Путина еще меньше, потому что очевидно, что среди тех 59% есть и такие, кто готов защищать страну, но ненавидит Путина и его компанию.