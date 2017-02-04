Блогер: Анащенко стабильно наполнял фейками информационное пространство в угоду российской пропаганде

Известный блогер Алексей Минаков на своей странице в Фейсбуке прокомментировал гибель Олега Анащенко, автомобиль которого сегодня взорвали в Луганске, передает replyua.net.
По словам Минакова, в «ЛНР» Анащенко была отведена особая роль, однако на должности «начальника народной милиции» он не продержался даже год. «Анащенко озвучивал военные сводки «ЛНР», и он является аналогом Басурина, работающего в «ДНР». Его назначили в прошлом году, а до этого Анащенко занимал должность начальника войск ПВО «ЛНР». Именно Анащенко наполнял информационное пространство различными фейками в угоду российской пропаганде», пишет блогер. По его словам, именно этот человек распространял информацию об украинском беспилотнике, начиненном взрывчаткой, о массовом дезертирстве в ВСУ, о пьяных карателях и о многом другом.
Блогер при этом отметил, что недавно Анащенко давал интервью пропагандистскому каналу и заявлял о том, что «укрофашистские оккупанты будут мертвы». По мнению блогера, Анащенко могли убить по причине того, что он был свидетелем покушения на Плотницкого, или же он перешел дорогу криминалитету «республики».