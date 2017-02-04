валюта
СпецтемаБлогер резко ответил российской «красной шапочке», которая назвала уродами украинцев, обстреливающих людей

Блогер: Анащенко стабильно наполнял фейками информационное пространство в угоду российской пропаганде

Блогер: Анащенко стабильно наполнял фейками информационное пространство в угоду российской пропаганде
Известный блогер Алексей Минаков на своей странице в Фейсбуке прокомментировал гибель Олега Анащенко, автомобиль которого сегодня взорвали в Луганске, передает replyua.net.

По словам Минакова, в «ЛНР» Анащенко была отведена особая роль, однако на должности «начальника народной милиции» он не продержался даже год. «Анащенко озвучивал военные сводки «ЛНР», и он является аналогом Басурина, работающего в «ДНР». Его назначили в прошлом году, а до этого Анащенко занимал должность начальника войск ПВО «ЛНР». Именно Анащенко наполнял информационное пространство различными фейками в угоду российской пропаганде», пишет блогер. По его словам, именно этот человек распространял информацию об украинском беспилотнике, начиненном взрывчаткой, о массовом дезертирстве в ВСУ, о пьяных карателях и о многом другом.

Блогер при этом отметил, что недавно Анащенко давал интервью пропагандистскому каналу и заявлял о том, что «укрофашистские оккупанты будут мертвы». По мнению блогера, Анащенко могли убить по причине того, что он был свидетелем покушения на Плотницкого, или же он перешел дорогу криминалитету «республики».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: СБУ опубликовала запись телефонного разговора главарей «ДНР»
Срочно: Блогер резко ответил российской «красной шапочке», которая назвала уродами украинцев, обстреливающих людей
Важное за сутки

Последние новости

Эксперт: России очень выгодна блокада поставок угля с Донбасса

Комусь пора "квасити капусту". Росія готова йти на поступки Україні? - ЗМІ

У "ДНР" нові проблеми. По окупованій території ходять озброєні дезертири

Блогер: Анащенко стабильно наполнял фейками информационное пространство в угоду российской пропаганде

Жириновський вкотре візьме участь у виборах президента

У мережі з'явилося нове відео загибелі ще одного лідера "ЛНР"

Беззубість української влади зриває дах російським бойовикам на Донбасі

Эксперт рассказал, как Саакашвили хотел обхитрить Ющенко и привести Грузию в НАТО

Исследователи назвали три причины, из-за которых произойдет апокалипсис

Російський експерт пояснив, коли Путін поверне Крим і Донбас

"Смокче у двох маток": Жириновський запропонував Лукашенку приєднатися до РФ

Эксперт: после своей отставки Абромавичус резко забыл об Украине и обжился в уютном Париже

Ле Пен начала президентскую кампанию, пообещав французам свободу

У Порошенка підтвердили, що розмова з Трампом все таки відбудеться

Прокуратура не взяла під арешт скандального керівника «Сумихімпрому»

Заводюк: мордор сжигает ресурсы, а результата нет

У Кремлі відреагували на незадоволеного Лукашенка

Новини з зони АТО за минулу добу (03.02.17)

Последствия обстрелов в Авдеевке, - фоторепортаж

Поплавской дали достойный ответ на ее заявление об «уродах украинцах»

 Новости за день