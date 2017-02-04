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Эксперт: после своей отставки Абромавичус резко забыл об Украине и обжился в уютном Париже

Эксперт: после своей отставки Абромавичус резко забыл об Украине и обжился в уютном Париже
Известный политический эксперт Тарас Черновил на своей странице в Facebook пишет о том, что прошел год после скандальной отставки бывшего министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса. Именно год назад он выступил с серией громких обвинений против украинской власти, сбегал к послам стран ЕС где покляузничал на Украину, пообещал, что никуда не поедет из страны и будет бороться за справедливость и против коррупции здесь, в своей новой родине, чем напомнил новоиспеченного «оппозиционера» Михаила Саакашвили.

«И что? О Абромавичусе уже все забыли. Сам он очень комфортно обжился в Париже, где любит посидеть в одной из артистических кофеен вместе с Экой Згуладзе. Желание экс-министра обжиться на своей первой родине тоже провалились, поскольку он проиграл конкурс в Литве на занятия министерского поста из-за профнепригодности. В другую промежуточную родину господина Айвараса Россию тоже уже не приглашают» – написал эксперт.

По его словам, ни одно из обвинений не подтвердилось, хотя за дело очень активно взялось вновь и тогда еще не подмоченное НАБУ. Более того, основные подпевалы, которые тогда, вслед за Абрамавичусом обвиняли нардепа Игоря Кононенко, уже осенью полностью отвергли версию «Кононенко-смотрящий», переключившись на такую же фальшивую версию Александра Онищенко.

Тарас Черновил предлагает вспомнить, какие эмоции тогда бушевали в «экспертном» болоте и среди различных евро- и долларовых оптимистов. «Досрочные выборы, неизбежна отставка Порошенко, предотвращения западных лидеров... В апокалиптические сценарии не верил, но не предполагал, что «большой борцун» так мгновенно сдуется. Думал, что его попытается использовать в качестве тарана Саакашвили, но грузинский нарцисс никого кроме себя самого замечать и оценивать не в состоянии», – подытожил эксперт.
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