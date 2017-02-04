Заводюк: мордор сжигает ресурсы, а результата нет

Путину нужно срочно решать вопросы с Украиной, и это надо делать в текущем году, поскольку у России заканчиваются ресурсы. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Алексей Заводюк.
По словам блогера, Путину нужно загнать Украину в Минск-3, по сравнению с которым Минск-2 украинцам будет казаться цветочками. «Именно поэтому наблюдается обострение на всей линии фронта, а также различные провокации. Мордор продолжает в войне с нами сжигать свои ресурсы, а результатов до сих пор все еще нет. Плешивый видит, что у Украины нет поддержки на Западе, вот он и наглеет, замечая, что к большой войне Украина не готова. Эти не сделали выводов из Майдана за последние три года», пишет Заводюк.
По его словам, чем больше давят на украинцев, тем выше будет их сопротивление. Блогер также подчеркнул, что, если бы в свое время в России подумали головой, а не другим местом, это была бы уже совсем другая страна.