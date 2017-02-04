Эксперт: у Путина решили, что США не будут вмешиваться в российско-украинский конфликт

Ситуация на Донбассе в ближайшее время никак не изменится, количество обстрелов или увеличится, или останется на прежнем уровне. Как сообщает reolyua.net, об этом военный эксперт Олег Жданов написал на Обозревателе.
По его словам, у Путина почему-то посчитали, что новая администрация Соединенных Штатов станет молчать и не будет вмешиваться в конфликт между Украиной и Россией. «Не нужно рассчитывать на то, что Россия станет снижать давление. Реакции со стороны Вашингтона на возобновившиеся обстрелы никакой нет, и ситуация никак не изменится, пока не будет определенности в отношениях РФ и США. Не исключаю, что из-за молчания новой администрации США Россия даже усилит давление», отметил Жданов.
По его словам, продолжительность боев определить практически невозможно, но нужно помнить, что у боевиков большой запас прочности – они могут вести долгие и непрерывные обстрелы, кроме того, у них большой запас боеприпасов, и это тоже нужно учитывать. Все зависит от политической составляющей украинского руководства, считает эксперт.