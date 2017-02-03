Блогер: то, что сейчас происходит в Авдеевке, свидетельствует о том, что Донбасс будет освобожден в ближайшие месяцы

Известный украинский блогер Павло Правый на своей странице в Facebook пишет о том, что реальных планов российских генералов, которые им озвучил Путин, мы знать не можем, но определенные выводы методом дедукции сделать нам по силам.
По словам Павла Правого, не очень верится в ту версию, что Путин дал команду разнести Авдеевский коксохим, чтобы остановить металлургическое производство в Мариуполе и нанести сокрушительный удар по экономике Украины. «Во-первых, кокс можно покупать за рубежом. Во-вторых, россияне не дубасили бы тупо по жилому сектору города, превращая даже местных «ватников» на врага. А сейчас над Донбассом раздается «сарафанное радио» о том, что «русские обстреливают Авдеевку, Макеевку, Донецк», – написал блогер.
Также блогер подчеркивает, что маловероятная версия о том, что Путин пытается убедить Запад, что «Минск» нарушают обе стороны и надо искать новые компромиссы. «Позавчера миссия США при ОБСЕ официальным заявлением возложила ответственность за обстрел Авдеевки на Москву. Не на Захарченко, а конкретно на Путина, поэтому нет смысла искать новый формат», – считает Павло Правый.
По его словам, больше всего шансов на реальность имеет тот вариант, что Путин «сливает» «ЛНР» и «ДНР», а нынешнее обострение – удобный повод или дать украинцам законную возможность уйти вперед, закопать «Новороссию». «Это может быть. Обратим внимание, что из Донецка уже побежали не только семьи «руководства ДНР», но и само «руководство». И из Докучаевска тоже, они что-то знают. Может, очищение Донбасса не будет делом ближайших дней, но ближайших месяцев – вполне возможно», – подытожил блогер.