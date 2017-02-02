Блогер резко ответил российской «красной шапочке», которая назвала уродами украинцев, обстреливающих людей

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Блогер резко ответил российской «красной шапочке», которая назвала уродами украинцев, обстреливающих людейБлогер и журналист Александр Тверской на своей странице в Facebook дал ответ российской актрисе Яне Поплавской, которая известна своей ролью в юности Красной шапочки. Поплавская публично обвинила украинцев в том, что это они сами обстреливают свое мирное население, прицельно стреляют по гражданскому населению и жилым домам.«Вы в курсе, что Российская Федерация три года назад нарушила территориальную целостность суверенного государства Украина? Вы в курсе, что в Украине, на территории чужого государства уже третий год убивают украинских солдат российские люмпены вместе с вооруженными силами РФ? В вашу систему ценностей укладывается тот факт, что нарушать международные законы и нападать на другие государства нельзя? Вы в детстве, какие книги читали? Или все ограничилось Красной шапочкой? Вы пишете, что вам жалко детей, но, вы врете. Вам плевать на детей, на стариков, на людей в принципе», – ответил Александр Тверской.Журналист предложил актрисе посмотреть, как провожают своих героев на Майдане украинцы, чтобы понять, сколько боли, горя и слез принес ваш «русский мир» в дома к невинным людям.«Вас не смущает, что «ДНР» и «ЛНР» никто в мире не признал? Не закрадываются сомнения, что санкции наложены на Россию не просто так? Или сознание незамутненное вообще ничем и только доллары перед глазами? Не хотите, Яна, обратить свой трепетный взор на своё нищее, отсталое государство, которое ничего не производит, где полстраны живёт без газа, где 40 миллионов человек живёт за чертой бедности, где пенсии стариков равны цене вашей губной помады?», – подытожил блогер.