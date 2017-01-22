Бутусов: посты об эмиграции из Украины правдивы, но я не уеду и не сдамся



На своей странице в Фейсбуке журналист Юрий Бутусов прокомментировал посты об эмиграции, которые стали появляться все чаще в соцсетях и на различных ресурсах,



По словам журналиста, эти посты довольно точны и умны, а также правдивы, но он не собирается сдаваться и уезжать из Украины. «Три дня я был в Канаде – и это Украина, которую мы должны построить, и в Канаде слишком много хорошего. Хочется начать там жить прямо сейчас, но Моисей водил людей по пустыне сорок лет, чтобы они научились уважать друг друга, говорить и мыслить свободно, уважать свободу и труд других», пишет Бутусов. По его словам, в Украине есть три группы людей: собирающиеся уезжать, собирающиеся не уезжать и те, кто хочет, чтобы был наведен порядок, причем они не будут возражать, если этим человеком станет



«Войны и скандалы – это проверка для нас, на дороге будет отшелушиваться вся грязь. Мы должны быть безжалостней к себе даже больше, чем к врагу. В Украине будущего нужно работать, и только одна клятва искренна – я не сдамся и не уеду», отметил журналист.

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Горячая тема: Муждабаев: украинских политиков, побывавших на инаугурации Трампа, нужно расстрелять На своей странице в Фейсбуке журналист Юрий Бутусов прокомментировал посты об эмиграции, которые стали появляться все чаще в соцсетях и на различных ресурсах, информирует replyua.net По словам журналиста, эти посты довольно точны и умны, а также правдивы, но он не собирается сдаваться и уезжать из Украины. «Три дня я был в Канаде – и это Украина, которую мы должны построить, и в Канаде слишком много хорошего. Хочется начать там жить прямо сейчас, но Моисей водил людей по пустыне сорок лет, чтобы они научились уважать друг друга, говорить и мыслить свободно, уважать свободу и труд других», пишет Бутусов. По его словам, в Украине есть три группы людей: собирающиеся уезжать, собирающиеся не уезжать и те, кто хочет, чтобы был наведен порядок, причем они не будут возражать, если этим человеком станет Путин «Войны и скандалы – это проверка для нас, на дороге будет отшелушиваться вся грязь. Мы должны быть безжалостней к себе даже больше, чем к врагу. В Украине будущего нужно работать, и только одна клятва искренна – я не сдамся и не уеду», отметил журналист.