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Дипломат: на світову арену вийшов новий гравець

Дипломат: на світову арену вийшов новий гравець
Як передає replyua.net, давоський форум показав, що на арену, не помітно для декого, але впевнено і рішуче, незважаючи ні на що і ні на кого, виходить новий потужний гравець – Китай. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook написав відомий український дипломат, міжнародник Вадим Трюхан.

За його словами, саме глава КНР Сі Цзіньпін, вперше взявши участь у цьому неформальному глобальному саміті, який вже доріс до рівня заходу найвищого рівня року, запропонував світу новий порядок денний. Суть його у спрощеному вигляді зводиться до трьох пунктів: глобалізація і поглиблення міжнародного економічного співробітництва; заборона ядерної зброї з перспективою її повного знищення; недопущення диктату великих держав по відношенню до малих.

На думку Вадима Трюхана, позиція лідера КНР заслуговує на повагу. «Залишається лише сподіватися, що ці пункти підтримають чекаючий інаугурації Дональд Трамп, бажаючий крові і дестабілізації Володимир Путін і решта лідерів провідних держав світу. Така собі перевірка на вшивість по-східному. Переділ глобального впливу на світ розпочався і його вже не зупинити», – підсумував дипломат.
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