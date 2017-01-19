Трампофилы против трампофоботов: часть американцев так и не приняла нового президента США

Дональд Трамп уже практически вступил в должность нового президента США, однако споры и скандалы вокруг личности нового руководителя страны по-прежнему не прекращаются. Весь мир замер в ожидании 20 января, когда состоится инаугурация нового лидера американцев.
После десяти дней интенсивных протестов, начавшихся после того, как американцы осознали, что новым президентом страны станет миллиардер Дональд Трамп, казалось, большинство из них примирились с этим. Ряд сторонников Клинтон, в том числе среди звезд Голливуда, сделали примирительные заявления в том духе, что выбор граждан нужно уважать, предвыборные страсти и обиды забыть. Похожие заявления сделал и сам Трамп. Однако неприятие его личности оказалось настолько глубоким, что до примирения еще очень и очень далеко, если оно вообще возможно.
На день инаугурации Дональда Трампа готовятся масштабные акции протеста, наверное, впервые после 70-ых годов прошлого века США могут захлестнуть невиданные ранее манифестации. Собираются выйти на улицы и сторонники нового президента, так что споры между сторонами могут разгореться с новой силой и хорошо, если бы они обошлись без насилия.