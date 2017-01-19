валюта
СпецтемаКитай намерен помочь Украине в войне против России

Трампофилы против трампофоботов: часть американцев так и не приняла нового президента США

Трампофилы против трампофоботов: часть американцев так и не приняла нового президента США
Дональд Трамп уже практически вступил в должность нового президента США, однако споры и скандалы вокруг личности нового руководителя страны по-прежнему не прекращаются. Весь мир замер в ожидании 20 января, когда состоится инаугурация нового лидера американцев.

После десяти дней интенсивных протестов, начавшихся после того, как американцы осознали, что новым президентом страны станет миллиардер Дональд Трамп, казалось, большинство из них примирились с этим. Ряд сторонников Клинтон, в том числе среди звезд Голливуда, сделали примирительные заявления в том духе, что выбор граждан нужно уважать, предвыборные страсти и обиды забыть. Похожие заявления сделал и сам Трамп. Однако неприятие его личности оказалось настолько глубоким, что до примирения еще очень и очень далеко, если оно вообще возможно.

На день инаугурации Дональда Трампа готовятся масштабные акции протеста, наверное, впервые после 70-ых годов прошлого века США могут захлестнуть невиданные ранее манифестации. Собираются выйти на улицы и сторонники нового президента, так что споры между сторонами могут разгореться с новой силой и хорошо, если бы они обошлись без насилия.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Соцсети взбудоражены заявлением россиянина о необходимости вернуть Крым Украине
Важное за сутки
18 янв 2017
23552

Соцсети взбудоражены заявлением россиянина о необходимости вернуть Крым Украине

На своей странице в соцсети Александр Тверской, являющийся российским журналистом и блогером, разместил достаточно эмоциональное воззвание к своим соотечественникам о том, как жители РФ могут

18 янв 2017
16436

РосСМИ озвучили имя следующего главы Украинского государства

В опубликованной в российском госагентстве РИА «Новости» статье, российский автор называет одним из возможных будущих гарантов Конституции Украинского государства известного украинского бизнесмена

Последние новости

В СБУ прокоментували можливість заборони Марі Ле Пен на в’їзд до України

Саакашвілі звинуватив Порошенка у занепаді українського села

Пользователи шокированы составом любимого лакомства, которое они употребляли долгие годы

Ложкин: Азербайджан подтвердил свои намерения увеличить инвестиции в Украину

Белочка пришла: стало известно о «тяготах» жизни российских военных в Крыму

Бійці на передовій скупалися в ополонці просто перед носом у бойовиків

«В ближайшие недели», - президент дал новый прогноз по безвизу

Затриманий бойовик розповів, хто воює проти України в ОРДО (ВІДЕО)

В России посмеялись над планами главаря «ДНР» стать частью России

Нусс: хорошие новости для Украины: Пентагон вскоре возглавит «Бешеный пес» Джеймс Мэттис

У лавах терористів "Л/ДНР" значно зросла кількість самогубств

Портников: почему Савченко считает сербов гордой нацией, а украинцев «терпилами»?

Эксперты прогнозируют резкий взлет цен на нефть

Bloomberg: Кремль начал скептически относиться к президентству Трампа

Вінник розповів, що чекає Савченко за скандальні заяви

В Украине могут исчезнуть ЗАГСы

Скандал в Сети: Ани Лорак выдвигают на премию в Украине

Власти Польши потребовали объяснений от МИД Украины

Блогер: Обама ваш нищеброд по сравнению с нашим Тодуровым

Львів наблизився до межі "сміттєвої катастрофи"

 Новости за день