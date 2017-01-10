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Блогер рассказал, как на самом деле в Украине появилось 128 тысяч безработных ФЛП

Блогер рассказал, как на самом деле в Украине появилось 128 тысяч безработных ФЛП
Российские сайты сообщают об Апокалипсисе в Украине: с 1 января в Украине официально прекратили деятельность 128 тысяч ФЛП. По словам блогера Павла Правого, на этот раз это не выдумка российских пропагандистов, такую информацию подают украинские СМИ, среди которых и рейтинговое издание «Экономическая правда».

По словам блогера, казалось бы: голая информация, даже без оценок, то есть истинная правда, да еще и с «разбивкой»: в транспорте пресекли деятельность 7040 ФЛП, оптовой и розничной торговли – 8931, складских – 10798. Единственное объяснение: ну, невмоготу частным предпринимателям-физлицам платить ЕСВ, потому государство накинуло гигантский налог – целых 704 гривны.

Павло Правый предлагает выйти на улицу и посмотреть, сколько магазинов, кафе, баров, киосков, парикмахерских закрылось реально? Или есть в каком-то городе картина улиц с закрытыми жалюзями, витринами и надписью «Сдаю в аренду»?

По словам блогера, дело в том, что наши «правдорубы-журналисты» забыли сообщить маленькую деталь: закрываются те «Фопы», которые работали «в тени». Как пример блогер приводит фирму, которая закупила 50 микроавтобусов, наняла водителей, но каждого из них заставила зарегистрироваться, как ФЛП, который вроде бы просто арендует у фирмы транспортное средство, чтобы возить людей. При этом фирма через коррупционные схемы «пробивает» для этих «предпринимателей» лицензии на перевозки, на маршруты; технический осмотр и т. п. – списком, а водитель сдает всю выручку на фирму, «черным налом», получая лишь зарплату. Таким образом, только «маршрутчикамии» по Украине выводится из налогообложения сотни миллионов гривен.

«Таких схем вам каждый предприниматель, кто «в теме» нарисует десятки. Умудряются за счет ФЛП целые фабрики держать: один ФЛП выкройку делает, другой зашивает штаны, третий за соседней машинкой пуговицы на штаны пришивает, сидят в цехе не 35 швей, а – 35 «Фопов», которые даже не подозревают, где находится налоговая и как оформляется лицензия на предпринимательскую деятельность. И «правдивые» журналисты все это прекрасно знают, но пишут почему-то про Апокалипсис, о сотнях тысячах бедных «предпринимателей», которым необходимость платить в государственную казну 704 гривны выбросила на улицу», – подытожил Павло Правый.
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